Felix Jaehn (23) steht offen zu seiner Sexualität! Mit gerade einmal 23 Jahren gehört der deutsche Musiker zu den Top-DJs der Welt. Mit Hits wie "Cheerleader" oder "Ain't Nobody" bringt er die Nachtclubs regelmäßig zum Beben. Bei Live-Auftritten des Produzenten sind es vor allem die weiblichen Fans, die ihren Star anhimmeln. Diese Nachricht könnte nun aber auch einige seiner männlichen Bewunderer freuen: Felix steht nämlich auch auf Männer!

Anne Pabst - ENERGY Felix Jaehn bei der Energy Music Tour 2017

Anzeige

Im Interview mit ZEITmagazin sprach er jetzt offen über das Thema Sexualität: "Mal war ich eher an Mädchen interessiert, mal eher an Jungs. Ich dachte immer, dass ich eines Morgens aufwache und mir ganz klar darüber bin, was ich eigentlich will. Aber das war bisher noch nicht der Fall." Genau dieser innere Zwiespalt habe ihn oft davor zurückschrecken lassen, eine Beziehung einzugehen. Diese Erfahrungen habe das DJ-Talent auch in seinem Debütalbum verarbeitet.

Helmo - ENERGY Felix Jaehn bei der Energy Music Tour 2017

Anzeige

Rückhalt habe Felix in all der Zeit von seiner Familie bekommen. Seine Liebsten hätten ihm ein gutes Gefühl vermittelt, sodass der Knoten bei ihm schließlich platzen konnte: "Meine Gefühle, mit denen ich so lange gerungen hatte, waren letztlich überhaupt kein Problem." Inzwischen freue er sich darauf, "den Menschen zu finden, mit dem ich mein Leben teilen möchte, egal, ob Mann oder Frau".

Instagram / felixjaehn Felix Jaehn, DJ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de