Felix Jaehns (23) erstes Album ist draußen! Der Deutsche ist eigentlich schon längst in der Riege der DJ-Weltstars angekommen. Schon 2015 brachte er mit Songs wie "Cheerleader" oder "Ain't Nobody" die Tanzflächen rund um den Globus zum Kochen. Jetzt – und damit ganze drei Jahre nach seinem Durchbruch – erschien am 16. Februar auch das erste Sammelkunstwerk der Hitmaschine. Im Promiflash-Interview verriet der 23-Jährige, warum es mit dem Album-Release so lange gedauert hat: "Ich habe erst viele verschiedene Dinge ausprobieren müssen, um zu sehen, wo ich hin möchte. Und nun bin ich an dem Punkt, an dem ich mir denke: Okay, ich bin bereit für ein Album!"



