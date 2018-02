Große Diskussionen um den Bachelor! Daniel Völz verteilte am Mittwoch seine letzten drei Rosen: Kristina, Carina und Svenja dürfen mit dem Junggesellen unvergessliche Dreamdates erleben. Doch bei der Vergabe war eines merkwürdig: Daniel machte lange Pausen, war total langsam. Viele fragten sich da: Hat der Wahl-Amerikaner etwa einen Knopf im Ohr? Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) verrät jetzt, was an diesem Gerücht dran sein kann!

Sanne war 2015 der TV-Single und vergab ebenfalls zahlreiche Rosen an seine Kandidatinnen. Er verrät jetzt gegenüber Promiflash, was es mit dem Knopf-Gerücht auf sich hat: "Maximal in der ersten und zweiten Show hat man einen Knopf im Ohr. Aber aus dem einfachen Grund, dass man nach wenigen Stunden noch nicht alle 22 Namen der Damen kennen kann und natürlich gerade zu Beginn auch sehr nervös ist." Er erinnert sich noch ein sein Blumen-Debüt und erzählt: "Ich hatte nur in der ersten Show einen Knopf im Ohr, da wurde mir dann einfach nur gesagt, welcher Name zu welchem Kleid gehört. In den darauffolgenden Shows sollte man die Namen aber dann schon kennen, man verbindet mit jeder Frau ja auch eine besondere Situation oder einen Moment."

Bei Daniel wird man aber das Gefühl nicht los, dass da trotzdem ein kleines Stimmchen in seinem Ohr wohnt. Sollte das wirklich so sein, hätte Oliver kein Verständnis dafür: "Wenn er jetzt noch nicht alle Namen kennt, dann kann die dreifache besondere Liebe ja nicht so intensiv sein." Der gebürtige Berliner verkündete in der letzten Sendung, dass er sich in alle drei Ladys verliebt habe. Wäre dann natürlich schlecht, wenn er die Namen seiner Angebeteten nicht ohne Hilfe kennen würde.

