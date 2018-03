Schlüpft sie in die Fußstapfen ihrer Schwester? Seit knapp vier Jahren ist Shirin David (22) eine megaerfolgreiche YouTuberin. Mittlerweile hat sie über zwei Millionen Abonnenten, die sie regelmäßig mit witzigen Videos begeistert. Konkurrenz könnte die 22-Jährige nun aus den eigenen Reihen bekommen. 2017 startet ihre Schwester unter dem Namen Pati Valpati mit ihrem eigenen YouTube-Kanal durch und gibt in ihrem ersten Video gleich mal ein paar lustige Fakten über sich preis: Von knacksenden Gelenken über eine hässliche Handschrift ist so einiges dabei.



