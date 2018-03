Was ist denn nur in den gefahren? Mit fast fünf Millionen Abonnenten zählt Bibi Heinicke (25) zu den erfolgreichsten Webstars überhaupt. Ein Nachwuchs-YouTuber aus Kenia wollte jetzt wohl ein Stückchen von diesem Kuchen abhaben! Wie die Styling-Expertin auf ihrem Channel dokumentiert, entdeckte ihr Schatz Julian Claßen (24) diesen ziemlich merkwürdigen Clip: "Heino sieht BibisBeautyPalace und springt von der Brücke" – dabei ist der Name tatsächlich Programm! Hinter dieser kuriosen Aktion steckt Autoschrauber Heino, der mit Bibis Namen User auf seinen eigenen Kanal "Speed Shop Kenya" locken wollte, was er im Video auch stolz als ultimativen Clickbait bezeichnet. Was tut man nicht alles für ein paar Follower mehr!



