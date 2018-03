Wenn Betty Taube (23) mal dazu kommt, Germany's next Topmodel einzuschalten, ist die einstige Halbfinalistin der Castingshow geschockt: Ihre Nachfolgerinnen seien alles nur noch Zicken! "Ich bin so froh, nicht in diesen Staffeln gewesen zu sein", sagte die 23-Jährige im Promiflash-Interview beim Mon Chérie Barbara Tag in München. Außerdem beteuert die lockige Beauty an der Seite ihrer Ex-Modelkollegin Anna Wilken: "Unsere Staffel war die Coolste".



