Alles neu durch die Schwangerschaft: Erst vor knapp einer Woche überraschte das Love Island-Paar Elena Miras und Mike Heiter seine Fans mit einer besonders schönen Nachricht: Sie erwarten ein Kind! Das noch neue Mutterglück scheint die Brünette aber bereits zu verändern. Auf Social Media postet sie ungewohnt nachdenklich!

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Über Instagram lässt die TV-Schönheit ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben. In ihrem neuesten Post beschreibt sie eine ganz besondere Auswirkung ihrer Schwangerschaft: "Von einem Moment auf den anderen verändert sich meine komplette Lebenseinstellung. Sachen, die ich früher als Priorität gesehen habe, sind jetzt nur noch zweitrangig." Damit scheint die zukünftige Mama sich vor allem auf ihr makelloses Aussehen zu beziehen. Auf Wimpernverlängerungen muss der Selfie-Fan nämlich in den nächsten Monaten verzichten: "Ich vermisse meine Wimpern, aber geht natürlich auch gut ohne", meint sie völlig uneitel.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Gewinnerin der 1. Staffel von "Love Island"

Erst im Oktober hatten Elena und ihr Schatz ihre Beziehung bekannt gegeben. Gerüchte um die schönen Baby-News gab es schon kurz darauf. Anfang Februar gab es dann die offizielle Bestätigung, dass aus dem Reality-Pärchen bald eine kleine Familie wird.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

