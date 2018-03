Jessica Paszka (27) will's in diesem Jahr wirklich wissen! Bevor sich die Bachelorette von 2017 bald der Herausforderung Let's Dance stellt, stattet sie einer anderen Sport-Show noch einen Besuch ab. In ihrer Instagram-Story zeigt das It-Girl seinen Fans: Jessi versucht sich bei Ninja Warrior Germany! Die Hindernisse, die sie in dem Parcours erwarten, flößen ihr offenbar gehörigen Respekt ein, wie ihr Clip aus der Maske zeigt. "Man wird jetzt hier richtig schön fresh gemacht, damit man gleich richtig hübsch ins Wasser fällt. Ja, so ist das!", sagte die topfitte Sportskanone lachend.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de