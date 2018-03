Was steckt hinter dem hübschen Gesicht der Sängerin? Am Mittwochabend wurde Dua Lipa (22) bei den Brit Awards als beste britische Künstlerin ausgezeichnet – und sorgte damit erstmals für Schlagzeilen um ihren Hintergrund: Als Tochter albanischer Einwanderer wurde die Beauty 1995 in London geboren und startete bereits im Alter von 14 Jahren mit YouTube-Coversongs ihre Musikkarriere. Ihre Inspiration: Sänger-Papa Dukagjin. Mit "Hotter Than Hell" und "New Rules" landete sie dann gleich mehrere Megahits. Auch in Sachen Romantik läuft es bei Dua, deren Name übersetzt “Liebe” bedeutet, rund: Die 22-Jährige datet angeblich LANY-Musiker Paul Klein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de