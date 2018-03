Sophia Wollersheim (30) war am Freitag total neben der Spur: Um fit fürs Feiern zu sein, bot ihr eine Freundin sogenannte Mint-Drops an – doch die stellten sich als Marihuana-Bonbons heraus! Die Teilchen bekamen dem Taillen-Wunder gar nicht gut. In ihrer Instagram-Story klagte die Ex der Rotlicht-Größe Bert Wollersheim (66) den Fans ihr Leid und zog ein erstes – nicht ganz ernst gemeintes – Rauschmittel-Fazit: “Ich werde so was in meinem ganzen Leben nie wieder anrühren. Ich trink lieber ein Weinchen und lass mir Rippen rausnehmen!”



