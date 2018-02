Wie weit treibt es Sophia Wollersheim (30) in Zukunft noch mit ihrem Beauty-Wahn? Inzwischen hat die Ex von Rotlicht-Legende Bert Wollersheim (66) rund 30 Operationen hinter sich, kaum eine Stelle an ihrem Körper ist noch echt. Das schmerzhafte Highlight: Sophia ließ sich im vergangenen Sommer für eine Wespen-Taille Rippen entfernen, aktuell beträgt ihr Umfang nur noch 40 Zentimeter. Jetzt verrät sie: Für Kohle würde sie sich von weiteren Knochen trennen!