Wer führt denn da seine Korsage aus? Sophia Wollersheim (30) sorgte mit ihrer inzwischen mehr als schmalen Körpermitte seit dem vergangenen Sommer für jede Menge Schlagzeilen: Für die perfekte XXS-Taille ließ sich die Ex von Puffkönig Bert Wollersheim (66) ganze vier Rippen vom Beauty-Doc entfernen. Seitdem setzt Sophia ihre Sanduhren-Silhouette perfekt in Szene – zuletzt in einer provokanten Kombination aus Korsage und Leggings!

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Reality-Star

Paparazzi lichteten die TV-Schönheit an einem Abend in West Hollywood ab: Beim Verlassen des angesagten Craig's Restaurants wurde Sophia nach dem Dinner von den Schnappschussjägern in einem gewagten Look überrascht: Nur in einer durchsichtigen braunen Federbluse mit heißem Leder-Korsett und signalroter Leggings bekleidet, spazierte die Beauty aus dem Szene-Lokal. Ihr Gesichtsausdruck sprach dabei Bände: Sophia war sichtlich überrascht von den Fotografen.

SPW / Splash News Sophia Wollersheim, TV-Star

Dass die Wollersheim ihr Mieder gerne mal über ihren Klamotten spazieren läuft, ist nichts Ungewöhnliches. Die Ex-Dschungelcamperin hat schon länger einen Hang zu skurrilen Outfits. Zuletzt sorgte die Superblondine mit einem Selfie in Spitzen-BH und Hundehalsband für jede Menge Aufsehen auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim im Februar 2018

