Sophia verriet allerdings bereits Ende 2017, welches Ziel sie sich für ihren Body gesetzt hat: "Ich will die dünnste Körpermitte der Welt haben!", hatte sie im Interview mit OK! klargestellt. Dass es schon in den kommenden Monaten zum nächsten Rippen-Eingriff kommen könnte, ist also durchaus vorstellbar. Aber was sagt ihr: Sollte Sophia noch schmaler werden? Stimmt ab!