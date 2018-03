Ungeduldig, aber megastolz? An Valentinstag überraschten die Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) alle: Sie bekommen ein Baby. Der Nachwuchs soll schon im Sommer das Licht der Welt erblicken. Vor wenigen Tagen teilten die Frischverlobten das erste Ultraschallbild und jetzt machte der Vater in spe in seinen Social-Media-Accounts deutlich: Er kann die Geburt seines Nachwuchses kaum erwarten. Matthias weiß schon jetzt: "Ich bin für mich der stolzeste Papa der Welt."



