Mit dem Song "For You" stürmen Liam Payne (24) und Rita Ora (27) nicht nur weltweit die Charts. Sie steuern damit auch den Soundtrack zum Kinohit "Fifty Shades Freed" bei. Bei dem großen Filmfinale der erfolgreichen Shades of Grey-Reihe mitzuarbeiten, war für den One Direction-Star eine mehr als leichte Entscheidung, wie er bei der Premiere in Paris verriet: "Ich musste da gar nicht drüber nachdenken!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de