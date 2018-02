Erst vor wenigen Wochen hauste Tatjana Gsell (46) noch am Lagerfeuer des diesjährigen Dschungelcamps. Die "Busenmacher-Witwe", wie sie genannt wird, ist seit einiger Zeit Single. Nach einigen gescheiterten Beziehungen ist sie aber noch immer auf der Suche nach der großen Liebe. Doch die muss nicht nur groß, sondern am liebsten auch reich sein. Wie die Blondine jetzt verriet, hat sie ganz klare Vorstellungen für ihren Mr. Right!

WENN.com Tatjana Gsell bei ihrer Dschungelcamp-Ankunft

Dass Tatjana Gsell den Luxus liebt ist, wohl kein großes Geheimnis. Und genau deshalb sucht sie nun auch nach einem Mann, der ihr ganz genau das bieten kann. Im Interview mit RTL Exclusiv machte die Ex-Buschbewohnerin jetzt deutlich, welches Kriterium ihr besonders wichtig ist: "Ich möchte keinen Mann mehr finanzieren. Weil ich das jetzt zwei, dreimal hinter mir haben und das brauche ich jetzt nicht mehr." Heißt im Klartext: Das TV-Gesicht sucht nach einem Herren mit einem prall gefülltem Bankkonto.

WENN Tatjana Gsell beim Kiss Cup 2013

Ob sie den wohl finden wird? Offiziell ist Tatjana seit einigen Monaten wieder Single. Aber vielleicht ändert das ja schon bald ein (gut betuchter) Herr.

Instagram / tatjana.gsell Tatjana Gsell

