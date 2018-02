Sie hat einen vollen Terminkalender! Valentina Pahde (23) spielt seit Jahren die Sunny Richter

bei GZSZ. Und auch wenn der Cast rund um den Berliner Kiez wie eine Familie ist, sind die Dreharbeiten oft harte Arbeit. Aktuell hat die Schauspielerin mit ihrem Engagement bei "Holiday on Ice" allerdings noch ein weiteres zeitintensives Projekt. Jetzt erzählt Valentina, wie stressig ihr Alltag zurzeit wirklich ist!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Valentina Pahde und Ulrike Frank bei GZSZ

"Ja, also ich drehe ja Montag bis Freitag für GZSZ und an den Wochenenden mache ich dann ja 'Holiday on Ice'. Das heißt ich habe momentan eine Sieben-Tage-Woche", verrät Valentina im Interview mit Promiflash. Die Blondine pendelt also zwischen Berlin und Zwickau und das schon seit mehreren Wochen. Viel Freizeit bleibt da wohl nicht. Drei Shows liegen noch vor den Pahde-Zwillingen, die sich gemeinsam für die Eiskunstlaufshow verpflichtet haben. Dann heißt es Abschied nehmen von der Crew. Und obwohl die Beauty kaum Zeit zum Durchatmen hat, werde sie die Zeit dort vermissen.

obs/HOI Productions Germany GmbH/SONJA TOBIAS / HOLIDAY ON ICE Valentina und Cheyenne Pahde als Testimonials für "Holiday on Ice"-Atlantis

Ganze sieben Jahre hat Valentina vor "Holiday on Ice" nicht mehr auf dem Eis gestanden. Ihre Zwillingsschwester Cheyenne (23) ist in der Rolle der "Marie Schmidt" bei Alles was zählt oft in Schlittschuhen unterwegs.

Cinamon Red/WENN.com Valentina Pahde auf der Bunte New Faces Party in Berlin

