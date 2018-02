Was für eine aufregende Woche bei The Biggest Loser: Erst wurde Team Grün-Kandidat Chris aufgrund seines fehlenden Durchhaltevermögens kritisiert, dann warf der Schlagerfan tatsächlich sein Handtuch. Auch Vanessa griff zum Taschentuch und verkündete, nichts an sich selbst zu mögen. Daraufhin musste sie einen weiteren Tiefpunkt verkraften: Weil sie seit dem letzten Waagen-Showdown neben Mitstreiterin Denice am wenigsten Hüftgold verloren hat, rutschte sie auf die gefürchtete Abschussliste – wer musste seine Sportklamotten zusammenpacken?

Für das insgesamt nicht so stark erschlankte Team Grün, war es eine überaus schwierige Aufgabe, sich gegen eines der abnehmwilligen Girls entscheiden zu müssen. Tränenerfüllt schrieben die Kandidaten jeweils einen Namen auf – deren Verkündung noch mehr aufs Gemüt drückte. Ausgerechnet Lockenkopf Shirin entschied sich als erste gegen Busenschwester Vanessa, bevor auch Guido die 26-Jährige auf die Liste setzte. Dirk wählte dagegen Konkurrentin Denice, ebenso wie Sabine. Weil Denice trotz Gleichstand allerdings ein prozentual schlechteres Wochenergebnis erzielte, musste letztendlich sie das Abnehmabenteuer beenden.

Zeit für Trauer war aber nicht: Weil diese Woche tatsächlich zwei Teilnehmer aus der TV-Tür marschierten, kehrte ein ehemaliger Loser zurück: Miguel aus Bielefeld, der bereits im Bootcamp bewies, dass er es faustdick hinter den Ohren hat! Ob sich Team Grün mit seiner Hilfe nächste Woche besser schlagen kann?

