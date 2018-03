Damit hätte Oana Nechiti niemals gerechnet. Die Let's Dance-Schönheit wurde am 23. Februar 30 Jahre alt. Nichts ahnend betrat sie mit ihrem Verlobten und Tanzkollegen Erich Klann (30) ihre Wohnung und dann passierte es: Ihre Freunde überraschten sie mit einer Mega-Birthday-Sause nach dem Motto "The Great Gatsby". Oana konnte ihr Glück kaum fassen, tanzte und feierte die ganze Nacht. Den Geburtstag wird sie so schnell vermutlich nicht vergessen.



