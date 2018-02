Sie präsentiert sich so sexy wie nie! Erst vor wenigen Wochen ließ Bonnie Strange (31) die Babybombe platzen – sie ist zum ersten Mal schwanger! Seitdem steht die wachsende Kugel des Models im Fokus ihrer Social-Media-Bilder. Ob in mädchenhaften Kleidern oder eng anliegenden Outfits, die Influencerin rockt jeden Look mit einer gehörigen Portion Sex-Appeal. Doch jetzt setzt die Bald-Mama ihren heißen Schwangerschafts-Posts die Krone auf!

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im 7. Monat schwanger

Denn die Freundin von Leebo Freeman zieht nun blank! Im Adamskostüm zeigt sich die Moderatorin aktuell in ihrer Instagram-Story. Dabei steht Bonnie komplett entblößt – bis auf einen hautfarbenen Tanga – vor einem Spiegel und blickt lasziv zu Boden. Die Blondine strahlt dabei besonders eines aus: Selbst mit prallem Babybauch kann sie noch immer äußerst verführerisch sein!

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model und Influencerin

Was das It-Girl kann, kann ihr Boyfriend schon lange! Denn auch der Tattooliebhaber und Bald-Daddy Leebo ließ sich vor wenigen Tagen splitterfasernackt von einem Fotografen im Sonnenuntergang ablichten. Der Musikproduzent und die Fashionista als freizügige zukünftige Eltern – wie findet ihr das? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / leebothestampde Leebo Freeman, amerikanischer Schauspieler

