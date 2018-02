Dieser Throwback versetzte alle James Bond-Fans in Aufregung! Mit einem nett gemeinten Insta-Gruß an ihren Schauspielkollegen Sean Connery (87) sorgte die "Oceans 12"-Darstellerin Catherine Zeta-Jones (48) für Unruhe im Netz. Vom fast 90-jährigen Schotten war lange nichts zu hören gewesen, und deshalb führte Ihre Wortwahl zu ordentlich Verwirrung unter seinen Anhängern. Sie bombardierten den Post sofort mit Kommentaren und fragten besorgt: Ist Sean etwa etwas Schlimmes zugestoßen?

Brenda Chase / Freier Fotograf Sean Connery und Catherine Zeta Jones auf einer Premierenfeier

Die Leinwandschönheit postete ein Foto aus dem Film "Eine verlockende Falle" aus dem Jahr 1999, für den beide Schauspieler gemeinsam vor der Kamera gestanden hatten, und schrieb dazu: "Ich denke heute an diesen unglaublichen Mann, welch wundervolle Erinnerungen und Freundschaft." Die erschrockenen Fans gingen direkt vom Schlimmsten aus, denn immer mal wieder hatte Sean Connerys Gesundheitszustand für Aufsehen gesorgt. "Ist etwas passiert?", fragte ein betroffener User, ein anderer: "Ist alles ok mit ihm?" Schließlich klärte die Ehefrau von Michael Douglas (73) die Situation auf: Sie sei einfach im Connery-Modus gewesen und musste deshalb an ihn denken!

WENN Sean Connery, James-Bond-Darsteller

Und was genau macht der ehemalige "Sexiest Man Alive" heute? Im Jahr 2003 beendete der Oscar-Preisträger seine Filmkarriere und zog sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im August vergangenen Jahres wurde er allerdings bei den US Open gesichtet. Für diesen seltenen Besuch unter Leuten bekam der Schotte im Stadion Standing-Ovations, während die klassische Titelmelodie der "James Bond"-Filme aus den Lautsprechern schallte.

Frazer Harrison Catherine Zeta-Jones bei der Premiere von "Feud: Bette and Joan" in Hollywood

