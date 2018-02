Verraten diese Bilder etwa schon, wen er ins Finale mitnimmt? Bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor geht es langsam aber sicher um die Wurst, schließlich steht morgen Abend bereits das Halbfinale an. Noch im Rennen um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz: Svenja, Carina und Kristina. Welche zwei von ihnen haben wohl die besten Chancen auf das Finale? Möglicherweise geben ja die ersten Bilder von den Dreamdates einen Hinweis darauf.

MG RTL D "Der Bachelor" 2018, Carina und Daniel in einem vietnamesischen Tempel

Dieses Jahr laufen die etwas anders ab, als in den Staffeln zuvor: Während jede der Top-Drei-Girls bisher stets in eine andere, traumhafte Kulisse entführt worden ist, geht es dieses Mal für alle gemeinsam nach Vietnam. Zwar steht dort auch ein letztes Gruppen-Date an, trotzdem müssen Daniels verbliebene Favoritinnen nicht auf romantische Zweisamkeit mit dem Objekt ihrer Begierde verzichten. Während Carina den Immobilienmakler auf einen Tempelbesuch begleitet, wird Svenjas Cruise mit einem Wasserflugzeug später noch von einem gemeinsamen Wellness-Abend mit Daniel getoppt.

MG RTL D Bachelor Daniel Völz mit Svenja von Wrese beim Dreamdate

Auf den ersten Bildern von RTL wirkt der allerdings an der Seite beider Ladys recht nachdenklich. Im Gegensatz dazu lässt sich sein Gesichtsausdruck nach dem Stand-Up-Paddling mit Kristina nur erahnen: Bei einem heißen Vorgeschmack auf leidenschaftliche Küsse hat er sein Antlitz nämlich tief in ihrem vergraben... Was denkt ihr nach den ersten Bildern – wer kommt morgen Abend ins Finale? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kristina Yantsen in Vietnam

