Ob sie mit dieser Reaktion gerechnet hätte? Khloe Kardashian (33) und Tristan Thompson (26) erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Nachdem das Paar die Babynews zunächst einige Monate für sich behalten hatte, halten sich die werdenden Eltern auch mit weiteren Infos zum Sprössling eher zurück. Jetzt enthüllt die Bald-Mama aber endlich das Geschlecht des Kindes und sorgt für einen Schock-Moment bei Schwester Kourtney Kardashian (38)!

Mädchen oder Junge? Das ist momentan die große Frage. Die Antwort darauf gibt es für die Fans des Kardashian-Jenner-Klans in der nächsten Folge von Keeping up with the Kardashians. In einer Preview des großen Staffelfinales bekommen die Zuschauer bisher so viel zu sehen: Auf Khloes Frage "Ihr wollt wissen, was es wird?", antwortet Kourtney im Trailer "Ich bin geschockt." Aber keine Angst – der Schreck scheint schnell wieder vergessen. Schließlich gibt es kurz darauf eine dicke Umarmung von Kourtney und Kim Kardashian (37).

Ob es also nach Chicago West und Stormi Webster bald noch ein weibliches Familienmitglied gibt? Oder wird ein kleiner Junge seinen Cousins Mason Disick (8) und Saint West (2) bald unterstützen? Bis Sonntag müssen sich die gespannten Fans wohl noch gedulden.

