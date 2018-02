Noch in diesem Jahr soll es so weit sein: Dagi Bee (23) und ihr Liebster Eugen Kazakov wollen gut zwei Jahre nach ihrer Verlobung vor den Traualtar treten. Ein genaues Datum steht schon fest, doch das behält die YouTuberin noch immer für sich. Ganz so lange kann es jedenfalls nicht mehr sein, denn Dagi ist bereits total im Ehemodus. Für Eugen hat sie nämlich schon jetzt einen ganz bestimmten, superromantischen Kosenamen: mein Mann!

Sie kann es offenbar gar nicht mehr abwarten: Auf Instagram lässt die 23-Jährige ihrer Vorfreude freien Lauf! "Mein Herz. Mein Mut. Meine Stütze. Mein Mann.", schreibt die total verliebte Bald-Braut zu ihrem neuesten Turtel-Post. "Oh mein Gott, wie süß ist das bitte?" und "Ihr seid so ein schönes Paar. Ich freue mich schon auf die Hochzeits-Pics", kommentieren zwei völlig vernarrte User den niedlichen Schnappschuss der beiden.

Andere Nutzer wiederum munkeln, ob Dagi und Eugen sich nicht schon das Jawort gegeben haben. "Schon verheiratet oder warum 'Mann'?", lautet einer der fragenden Kommentare. Was meint ihr? Sind die zwei etwa schon ein Ehepaar? Stimmt ab!

