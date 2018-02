Nacktshow bei Sylvie Meis (39)? Die Moderatorin geizt nicht mit ihren Reizen: Ihren durchtrainierten Body stellt die Blondine liebend gerne in knappen Bikinis oder aufreizenden Dessous zur Schau. Das TV-Gesicht beweist immer wieder: Sie fühlt sich unglaublich wohl in ihrem Körper! Vielleicht schon so wohl, dass die Mutter eines Sohnes sich komplett entblößt im Evakostüm nachts in die Laken kuschelt?

Sylvie Designs GmbH Sylvie Meis beim Kampagnenshooting zu ihrer Kollektion

Sylvies neustes Bild in ihrer Instagram-Story lässt das zumindest stark vermuten! Auf dem Selfie-Schnappschuss liegt die Unternehmerin entspannt in einem Bett, zugedeckt mit weißen Bezügen und schaut lasziv in die Kamera. Zwar blicken lediglich ihre Schultern unter der Decke hervor – doch die geben Anlass zur Spekulation. Denn die Niederländerin trägt offensichtlich keine Träger! Ist das ein Indiz für Sylvies hüllenloses Schlafvergnügen?

Instagram / 1misssmeis Sylvie Meis, Moderatorin

Vielleicht nutzt die ehemalige Let's Dance-Moderatorin den Oben-ohne-Look aber auch nur für lässige Fotoshootings. Erst kürzlich posierte Sylvie fast ausgezogen und nur mit Bettüberzug bedeckt für eine bekannte Modemarke. Bekleidet oder hüllenlos – wie schläft die Beauty? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram/Sylvie Meis Sylvie Meis

