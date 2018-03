Pralle Aussichten für alle Fans von Sarah Lombardi (25). Gemeinsam mit Sohnemann Alessio (2) urlaubt die Sängerin aktuell in Dubai. Ihre Instagram-Story zeigt jetzt: Im blauen Bikini lässt sich die Beauty von den Sonnenstrahlen wärmen – und bietet ganz nebenbei freie Sicht auf ihren knackigen Po! Für ihren durchtrainierten Mega-Body schwitzt die junge Mama aber auch regelmäßig im Fitnessstudio. "Sport versuche ich echt oft zu machen, also mindestens jeden zweiten Tag, aber nicht, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, ich muss so oft zum Sport gehen, sondern weil ich wirklich merke – und das mein’ ich echt ernst – dass ich mich danach richtig gut fühle", verriet sie Promiflash in einem früheren Interview.



