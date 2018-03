Ob Sarah Harrison (26), Anna Maria Damm (21) oder Bonnie Strange (31) – aktuell scheint ganz Web-Deutschland schwanger oder frischgebackene Mami zu sein. Woher der Baby-Boom unter den Influencern kommt? Wir haben nachgefragt bei einer, die selbst dazugehört. Promiflash traf Beauty Bloggerin Mrs. Bella auf der Miss Germany-Wahl. So erklärt sie sich die Schwangerwelle: "Wir sind halt alle so ungefähr im gleichen Alter und dann geht das halt so los. Viele haben schon seit vielen Jahren einen Freund und dann startet das natürlich. Und dadurch, dass die alle in der Öffentlichkeit stehen, sieht man das halt sofort", meinte das Jurymitglied des Schönheitswettbewerbs.



