Er ist ein gefragtes Männermodel und in der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel der neue Laufsteg-Coach: Papis Loveday (41). Doch vor seiner Zeit an der Seite von Heidi Klum (44) und Co. schien er nicht der größte Fan der Castingshow zu sein. 2016 äußerte sich das Model gegenüber Promiflash so: "Ich schaue mir die Show nicht an. Aber die Kommentare waren gut, die haben eine tolle Quote. Aber ich schaue das nicht!" Woran das wohl lag? Zumindest scheint Papis jetzt Fan der Show zu sein...



