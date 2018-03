Was 'ne Premiere! Der Bachelor – es ist der romantische Jahreshöhepunkt des RTL-Fernsehprogramms. Seit 2012 zieht jährlich ein deutscher Single-Boy aus, um seine Herzdame im TV zu finden. Bisher wurde jeder fündig. Von Paul Janke (36) über Leonard Freier (33) bis Sebastian Pannek (31), sie alle gestanden ihrer Auserwählten im großen Finale ihre Gefühlslage. Das wird in diesem Jahr auch Daniel Völz tun. Allerdings traut sich der Immobilienmakler etwas, was vor ihm kein anderer Rosenkavalier wagte. Er packt die ultimative Liebeserklärung auf den Tisch – und sagt: "Ich liebe dich"!

Der größte, wörtliche Liebesbeweis nach nur acht Folgen TV-Dating – ein ganz schönes Stück. Im RTL-Trailer zum großen Finale, das am 7. März über die Mattscheiben flimmert, lässt Daniel keinen Zweifel offen. Er hat sich mehr als nur hart verguckt. "Ich liebe dich. Jeder Moment ist schöner, wenn du dabei bist", sagt er seiner Kuppelshow-Gewinnerin direkt ins Gesicht. So ein emotionsgeladenes Geständnis ging bisher noch keinem der Junggesellen über die Lippen. Das Gefühlsmaximum erlaubte sich bisher Oliver Sanne (31). In der letzten Folge erklärte er Siegerin Liz Kaeber (25) 2015: "Ich bin über beide Ohren in dich verliebt."

Und wie sah es beim Rest der einstigen Bachelor-Jungs aus? Sebastian Pannek, Christian Tews (37) und auch Paul Janke ließen ihre Liebste wissen: "Ich habe mich in dich verliebt." Leonard Freier konnte sich nicht einmal dazu überwinden. Er sagte Leonie Pump im großen Finale, sie könne das sein, was er so lange gesucht habe. Und auch Jan Kralitschka (41) beließ es bei dieser Frage an Alissa Harouat (30): "Findest du es auch schön, wenn ich dir sage, dass ich mir eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen könnte?" Was haltet ihr von Daniel Liebesbekundung im Finale? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

RTL Liz Kaeber und Oliver Sanne im "Bachelor"-Finale

RTL / Stefan Gregorowius Paul Janke bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Leonard Freier und Leonie Pump 2016 im "Bachelor"-Finale

