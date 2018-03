Sie wählte eine ziemlich ungewöhnliche Location für ihre Geburtstagsfeier. Prinzessin Estelle von Schweden (6) wurde am 23. Februar sechs Jahre alt. Das wurde natürlich mit der ganzen Familie gefeiert. Wer jetzt aber glaubt, dass es zu diesem Anlass ein piekfeines Kaffeekränzchen in den Räumlichkeiten des königlichen Palasts gab, irrt sich gewaltig. Der royale Nachwuchs entschied sich nämlich für einen Burgerladen mitten in Stockholm!

Das beweist jetzt ein superniedliches Foto, das das besagte Lokal nach dem königlichen Besuch auf Instagram postete. Darauf sind eine Mitarbeiterin des Ladens sowie die Prinzessin und ihr Papa Prinz Daniel von Schweden (44) zu sehen. Dem breiten Lächeln der Sechsjährigen nach zu urteilen, war die Feier ein voller Erfolg. Schließlich ist sie trotz ihres blaublütigen Stammbaums auch nur ein Kind, das Fast Food und andere Leckereien liebt.

Selbstverständlich bekam Estelle auch viele Geschenke zu ihrem Ehrentag. Unter anderem erhielt sie einen weiteren Anhänger für ihr Armband, das seit ihrer Geburt mit jedem Lebensjahr um ein Element wächst. In diesem Jahr war es ein Schmuck-Käfer aus Gold.

Erika Gerdemark / Sveriges Kungahus Prinzessin Estelle von Schweden

Anzeige

Erika Gerdemark / Sveriges Kungahus Prinz Oscar und Prinzessin Estelle von Schweden

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden

Anzeige

Was sagt ihr zu der ungewöhnlichen Geburtstagslocation? Sehr sympathisch! Irgendwie unpassend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de