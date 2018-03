Es gibt wohl kaum einen Filmsong, der eine dramatische Liebesgeschichte jemals besser untermalt hat, als "My Heart Will Go On" von Céline Dion (49)! Das Katastrophen-Drama Titanic um Jack (Leonardo DiCaprio, 43) und Rose (Kate Winslet, 42) verzaubert noch heute Millionen von Menschen. In diesem Jahr feiert die epische Titelmelodie ihren 20. Geburtstag! Promiflash verrät euch drei Geheimnisse, die ihr über die gewaltige Ballade bestimmt noch nicht wusstet.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de