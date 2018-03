Endlich dürfen die Fans die kleine Stormi sehen! Neun Monate lang spielte Kylie Jenner (20) mit der Öffentlichkeit Verstecken. Ihre Schwangerschaft verheimlichte der Reality-Star bis zur Geburt, weil sie die Zeit in Ruhe für sich genießen wollte. Doch kaum war ihr Töchterchen auf der Welt, kehrte die Beauty auch wieder zurück auf Social Media. Ein paar erste Blicke durften die Follower auch schon auf das Baby werfen, aber jetzt zeigt ihre Mama sie zum ersten Mal richtig.

Bei Snapchat postete Kylie einen zuckersüßen Clip der kleinen Stormi. Dick eingemummelt in eine Decke und mit Schnuller blickt das süße Mädchen ganz aufgeweckt in die Kamera. Ganz wie ihre Mutter ist sie wohl schon ein echter Foto-Profi. Und die hübschen großen Äuglein hat der Zwerg wohl auch von der 20-Jährigen geerbt.

Ob die Fans Stormi jetzt wohl öfter so zu Gesicht bekommen? Nach der Geheimniskrämerei während der Schwangerschaft scheint Kylie mit ihrem Baby jetzt offenbar wieder mehr in die Öffentlichkeit treten zu wollen. Die anderen Kids in der Kardashian-Jenner-Familie stehen ebenso wie ihre berühmten Eltern jedenfalls mit im Rampenlicht.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / bellahadid Kylie Jenner während ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Baby Stormi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de