Ist er ein verschollener Bieber-Zwilling? Jaden Bojsen sieht Megastar Justin (24) zum Verwechseln ähnlich – zumindest zu dessen Zeiten mit langen Haaren. Was der 17-Jährige von dem Vergleich hält, verriet er Promiflash im Interview bei der Wahl der Miss Germany 2018: "Das ist ein Mega-Kompliment! Ich meine, Justin Bieber ist der größte Weltstar und das zu hören, ist ja ein Kompliment, würde ich sagen." Nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Karriere gibt es Parallelen zwischen dem Kanadier und seinem deutschen Lookalike. Jaden ist Sänger, von 2015 bis 2017 war er Mitglied in der Boyband New District in den USA.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de