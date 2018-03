Ist dieser Schnuller zu groß für die kleine Stormi Webster? Erst vor einem Monat überraschte Kylie Jenner (20) die gesamte Welt mit der Geburt ihrer erste kleinen Tochter. Die ganze Schwangerschaft über hatte sich die jüngste Kardashian komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vier Wochen nach der Entbindung zeigte Kylie jetzt endlich Stormis süßes Gesicht – und löste damit im Netz wieder eine hitzige Diskussion aus!

Mit großen Kulleraugen blickte die kleine Stormi auf dem ersten Foto des Jenner-Travis-Sprosses in die Kamera – inklusive großem Schnulli im Mund, der fast die halbe Visage des Babys verdeckte. Grund genug für die Promiflash-Leser auf Instagram wild los zu debattieren – und vor allem die Größe des Lutschers infrage zu stellen: "Was ist das denn für ein Schnuller? Sieht ja aus wie eine Gummipuppe", fragte sich eine Nutzerin irritiert.

Die Antwort darauf lieferte direkt ein anderer Fan. Die seltsamen Maße des Nuckels haben einen ganz bestimmten Grund: "Der ist der Brustwarze nachempfunden. Die sind so groß, damit es der Brust ähnelt." Ob ein Kind in dem Alter den aber überhaupt braucht, stellte eine weitere Followerin infrage. Aber was sagt ihr: Ist Stormis Schnuller noch zu groß für die Kleine?

Snapchat / kylizzlemynizzl Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de