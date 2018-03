Die Braukleid-Suche hat ein Ende! Im Sommer letzten Jahres macht es TV-Sternchen Liz Kaeber (25) offiziell: Die Bachelor-Siegerin von 2015 wird ihrem Freund Nick Maerker das Jawort noch dieses Jahr geben! Seit der überraschenden Verlobung an ihrem Geburtstag befindet sich die BFF von Sarah Harrison (26) auf der Suche nach der perfekten Robe. Und die hat Liz doch tatsächlich beim Turtelurlaub in New York gefunden!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete die Kuppelshow-Gewinnerin die frohe Dress-Botschaft unter einem niedlichen Pärchenschnappschuss mit ihrem Schatz: "Ihr Lieben, ich habe mein Kleid gefunden! Oh mein Gott, es ist der Wahnsinn, ich wollte es nicht mehr ausziehen", schwärmte die Blondine von ihrem Shopping-Erfolg. Ein Foto zeigte Liz von der Stoffkreation natürlich noch nicht, doch die Fans können sich trotzdem auf mehr Infos zur Traumrobe freuen: "Ich werde dazu sicher ein Video drehen, in wie vielen Läden ich war, wie viele Kleider ich an hatte und einfach den kleinen Weg begleiten", ergänzte die 25-Jährige.

Den großen Tag selbst kann Liz selbstverständlich auch kaum noch abwarten, jetzt wo sie das perfekte Brautkleid gefunden hat. Eine kleine aber wahnsinnig süße Liebeserklärung an ihren Nick konnte sich der Reality-Sternchen nach der Textil-News nicht verkneifen: "Ich liebe dich so sehr und ich bin so nervös, wenn ich an unseren großen Tag denke", schrieb die verliebte Bloggerin.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Verlobten Nick Maerker in New York

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Central Park in New York

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

