Hat sie ihr Brautkleid schon bei der ersten Anprobe gefunden? Liz Kaeber (25) hat jetzt zum ersten Mal Traumroben in Weiß für ihren großen Tag anprobiert. Ihren Instagram-Followern zeigte sie bereits ein erstes Modell. Dass es sich dabei aber schon um das perfekte Finalkleid für die Ex-Bachelor-Kandidatin handelt, ist eher unwahrscheinlich, wie sie selbst schreibt: "Ich freue mich einfach so sehr, bald ganz viele Kleider anzuprobieren, ich habe schon ein paar Vorstellungen."