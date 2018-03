Sie trainiert, was das Zeug hält. In weniger als einer Woche fällt der Startschuss für die elfte Staffel Let's Dance. Als eine von vierzehn Kandidaten wagt sich auch Jessica Paszka (27) aufs Parkett. Kurz bevor die Vorbereitungen für die beliebte Tanzshow starten, legt sie bei ihren regelmäßigen Gym-Sessions noch eine ordentliche Schippe drauf. In ihrer Instagram-Story beweist sie jetzt ihren Fans: Sie kennt kein Pardon – und trainiert bei hammerharten Power-Workouts wie verrückt! Ob sie sich mit ihrem unbändigen Ehrgeiz am Ende auch den Titel "Dancing Star 2018" krallen kann?



