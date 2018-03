Können sich Denise Kappés und Pascal Kappés bald über gemeinsamen Nachwuchs freuen? Vor gut zwei Wochen hat das Paar seine Fans mit einer überraschenden Blitzhochzeit vor vollendete Tatsachen gestellt. Ohne direkte Ankündigung haben sich die Verliebten das Jawort gegeben. Die Liebe im Schnelldurchlauf könnte schon bald seinen absoluten Höhepunkt erreichen – oder vielleicht schon erreicht haben. Nachdem bereits spekuliert wurde, dass Denise in besonderen Umständen sei, lässt sie mit diesem kleinen Detail jetzt erneut auf eine Baby-Überraschung hoffen!

Auf Instagram lud das TV-Gesicht ein vermeintlich harmloses Selfie hoch – im Hintergrund diverse Fitness-Shakes. Doch bei genauerem Betrachten sticht eine kleine Packung im Regal besonders ins Auge: Folsäuretabletten! Dieses Vitamin ist besonders für Schwangere wichtig, da Folsäure an einer ganzen Reihe von wichtigen Stoffwechsel- und Wachstumsprozessen beim ungeborenen Kind beteiligt ist. Es kommt zwar auch in diversen Lebensmitteln vor, die Tabletten garantieren aber eine ausreichende Abdeckung des Vitamins. Verrät Denise mit diesem Post also ein süßes Geheimnis?

Schließlich würde das auch erklären, wieso die Neu-Ehefrau während des Flitterwochenendes mit ihrem frisch Angetrauten lieber mit Tee als mit Champagner angestoßen hatte. Was meint ihr? Sind die Folsäuretabletten ein Schwangerschaftsbeweis ? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

