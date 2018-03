Am Sonntagabend spielte der FC Bayern München gegen den SC Freiburg. Das Spiel konnte der deutsche Rekordmeister dank zwei Toren von Thomas Müller (28) souverän mit 4:0 gewinnen – das eigentliche Highlight gab es vom Nationalspieler aber erst nach der Partie. Er verriet da nämlich, dass es im Hause Müller eine frohe Botschaft zu verkünden gibt: Der Kicker hat Nachwuchs bekommen!

Es ist jedoch nicht Ehefrau Lisa, die heimlich ein Kind bekommen hat. Im Interview mit Sky erklärt der Kicker seine gute Leistung auf dem Platz nämlich so: "Ich habe mich auch ein bisschen anstacheln lassen, gestern Abend ist mein erstes Fohlen auf die Welt gekommen. Ich bin also frisch Papa geworden, das hat mich schon motiviert." Thomas Müller, der Pferdenarr! Schon in der Vergangenheit ließ der Profi seine Fans immer wieder an der Liebe zu den Säugetieren teilhaben – auch weil seine Gattin professionelle Reiterin ist.

Er vor wenigen Wochen postete Lisa Müller ein lustiges "Tanzvideo" ihres Mannes mit einem ihrer Pferde. Spätestens seitdem wissen seine Fans, wie stolz Thomas auf seine Tiere ist. Nun kann er sich wieder an einem mehr erfreuen!

Cinamon Red/WENN.com Lisa und Thomas Müller bei der Weltpremiere der Apassionata-Show in München

Facebook / Thomas Müller Lisa und Thomas Müller

Instagram / esmuellert Fußballer Thomas Müller und seine Frau Lisa

