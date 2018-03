Sieht ganz so aus, als sei sie nun echt in Hollywood angekommen! Sophia Wollersheim (30) treibt sich schon seit einiger Zeit in der Glamour-Metropole herum, wird dort von Paparazzi abgelichtet und verbringt viel Zeit mit Freund und Beauty-OP-Fan Rodrigo Alves (34). Nun machte die Blondine mit ultraschmaler Wespentaille den nächsten Schritt in Richtung internationaler Fame: Sie lief am Wochenende erstmals über den Red Carpet einer Oscar-Veranstaltung!

Die Preisverleihung selbst besuchte Sophia allerdings nicht. Stattdessen mischte sie sich unter eine der angesagtesten Feten der Stadt: Die 30-Jährige feierte auf Elton Johns (70) berühmter "AIDS Foundation Academy Awards Viewing"-Party mit. Auf dem roten Teppich posierte sie zusammen mit den US-Reality-Sternchen Farrah Abraham (26) und Phoebe Price (45). Auch Model-Legenden wie Heidi Klum (44) und Adriana Lima (36) sowie Sängerin Miley Cyrus (25) tummelten sich auf der angesagten Aftershow-Feier.

Auf ihrer Facebook-Seite erinnerte sich Sophia an den sensationellen Abend, an dem sie viele inspirierende Begegnungen hatte. "Alle Hollywood-Stars und Unternehmer, die ich heute getroffen habe, haben eines mit mir gemeinsam: Sie haben das verwirklicht, wovon sie träumten und sie ließen sich nicht von anderen beirren", schrieb die gebürtige Berlinerin, die bis vor wenigen Monaten noch mit Rotlicht-King Bert Wollersheim (66) verheiratet war. Wie findet ihr Sophias Oscar-Debüt? Macht mit bei unserer Umfrage!

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Farrah Abraham, Phoebe Price & Sophia Wollersheim auf einer Oscar-Party

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Adriana Lima, Shanina Shaik und Heidi Klum auf einer Oscar-Party in Hollywood

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Reality-Star

