Vor wenigen Wochen überraschte Kylie Jenner (20) mit der heimlichen Geburt ihres ersten Babys. Töchterchen Stormi Webster ist schon vor der Veröffentlichung des ersten Pics ein echter Internet-Star. Der Reality-TV-Star teilte zwar schon ein niedliches Video der Kleinen via Social Media. Allerdings verdeckten hier Schnuller und Filter das Gesicht des Promi-Nachwuchses. Jetzt gibt's endlich die erste, richtige Nahaufnahme. In ihrer Instagram-Story lud die Mama Kylie nun einen Mini-Clip hoch und beweist so: Ihre Stormi ist ein zuckersüßes Baby!



