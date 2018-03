Bonnie Strange (31) fährt für Heidi Klum (44) die Krallen aus! Ein heißes Nacktpic der Model-Mama punktet bei einigen Followern gar nicht, die das Foto schockierend oder peinlich finden. Bonnie, die sich selbst ebenfalls gerne textilfrei im Netz zeigt, nimmt sich anstelle der Germany's next Topmodel-Jurorin des Shitstorms an. "Was bitte ist an einer Frau, die mit einem riesigen blauen Herz verdeckt ist, schockierend? Hätte sie ein Bikini-Top an, würden wir mehr sehen. Komm mal klar", antwortete die schwangere Beauty einer Kritikerin unter Heidis Instagram-Beitrag.



