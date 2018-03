Kein gemeinsames Red-Carpet-Pic, keine Party-Schnappschüsse: Gibt's etwa wieder Stress im Kardashian-Jenner-Clan? Eigentlich hat Kendall Jenner (22) ein gutes Verhältnis zu ihrem Daddy Caitlyn Jenner (68) und feierte mit dem Transgender-Star, der früher als Sportler Bruce Jenner bekannt war, vor wenigen Monaten noch ihren Geburtstag. Zur Oscar-Party von Vanity Fair nun die Überraschung: Kendall hatte keinen Bock auf Fotos mit Caitlyn und reiste sogar getrennt von ihr an!

Nachdem am Sonntag die begehrtesten Filmpreise der Welt verliehen worden waren, lud das US-Magazin zur großen Party. Sowohl Kendall als auch Caitlyn folgten dem Ruf – getrennt voneinander! Wie Page Six beobachtete, gingen die zwei Keeping up with the Kardashians-Gesichter auch den restlichen Abend vor den Fotografen auf Distanz: Die 22-Jährige sträubte sich immer wieder, mit ihrem Dad für Pics zu posieren. Abseits der Blitzlichter war dann aber alles doch ganz harmonisch, die beiden plauderten angeregt miteinander.

Bleibt die Frage: Warum hatte das Model keine Lust, sich auf dem Event mit ihrem Papa ablichten zu lassen? Erst Anfang Januar hatte Caitlyn noch einen süßen Freizeit-Schnappschuss mit Tochter Kendall gepostet. Auf eine offizielle Feier-Erinnerung an die Academy Awards mit dem Nachwuchs muss die Transfrau nun zwar offenbar verzichten, hat dafür aber Fotos mit ganz großen Stars im digitalen Oscar-Album: Auf Elton Johns (70) Viewing-Party ließ sich die 68-Jährige mit dem berühmten Gastgeber sowie mit Sängerin Miley Cyrus (25) knipsen.

Dia Dipasupil / Getty Images Kendall Jenner bei der Oscar-Party der "Vanity Fair"

Instagram / caitlynjenner Caitlyn (l.) und Kendall Jenner, Reality-Stars

Jamie McCarthy/Getty Images for EJAF Miley Cyrus und Caitlyn Jenner auf Elton Johns Oscar-Party 2018

