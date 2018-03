Aktuell kämpft Kristina Yantsen bei Der Bachelor um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz – doch die gebürtige Kasachin soll einen anderen Mann lieben. Kann das stimmen? Promiflash fragt Dating Coach Emanuel Albert: Was verrät Kristinas Körpersprache? "Sie hat sich nicht verraten, aber ich finde, ihre Umgebung hat sie verraten. Man hat richtig gesehen, wie die so Sachen sagen, die einfach gut klingen sollen. Die Verwandtschaft schaut dann auch so ein bisschen und die Mutter sagt in einer Szene gar nichts", verrät er im Interview.



