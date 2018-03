Heute Abend vergibt Daniel Völz seine allerletzte Rose. Der Bachelor hat die Wahl zwischen Kristina Yantsen und Svenja von Wrese – eine von den zwei Frauen wird am Ende der Sendung offiziell seine Freundin sein. Oder? Glaubt man den Gerüchten, soll sich Völz schon längst ein anderes TV-Sternchen geangelt haben: Chethrin Schulze (25). Die Ex Love Island-Kandidatin und der Rosenkavalier sollen sogar schon zusammen im Urlaub gewesen sein. Aber was ist da wirklich dran? Chethrin selbst sorgt jetzt endlich für Klarheit!

Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Wochen immer heftiger: Was läuft da zwischen Daniel und Chethrin? Die Blondine verrät jetzt der Bild, ob da wirklich was mit dem Bachelor geht: "Nein, ich habe Daniel noch nie persönlich getroffen." Dabei gab es Stimmen aus ihrem Freundeskreis, die bereits von einer Beziehung der beiden sprachen. Alles Quatsch meint der Reality-Star. Dennoch macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie durchaus am Junggesellen interessiert sei: "Sollte Daniel nicht mit seiner Auserwählten zusammenbleiben, würde es mich nicht stören, wenn ER MICH kontaktieren würde."

Sie bereut sogar ein wenig, dass sie sich nicht bei dem Kuppel-Format beworben hat – vor allem wegen Daniel: "Er ist absolut mein Typ! Hätte ich gewusst, dass ein 'Ben Affleck'-Verschnitt der neue Bachelor ist, dann hätte ich sofort mitgemacht." Vielleicht hat Chethrin ja nach dem Finale eine Chance, ihr Affleck-Double dann mal endlich persönlich kennenzulernen...

