Sie sind tatsächlich ein Paar! Schon im finalen Showdown des Bachelors, der heute ausgestrahlt wurde, sah alles nach der TV-Romanze des Jahres aus. Rosenkavalier Daniel Völz entschied sich für Tänzerin Kristina Yantsen – und gestand ihr die ganze große Liebe! Aber was geschah nach dem "Ich liebe dich" vor Tausenden Zuschauern? Das beantwortete sich jetzt in der Anschlusssendung mit Moderatorin Frauke Ludowig (54). Daniel und Kristinas Beziehung hielt stand. Sie lieben sich immer noch.

Als Kristina sich ins Studio zu Daniel und den anderen Kandidatinnen gesellte, sah das Ganze noch nicht nach einem romantischen Happy End aus. Der Grund: Kristinas und Daniels Begrüßung fiel recht unemotional aus. Nur eine Umarmung und ein Küsschen auf die Wange. Alles Tarnung, wie sich schnell herausstellte. Auf Frauke Ludowigs Frage, ob die beiden denn nun tatsächlich ein Paar seien, antwortete Daniel grinsend: "Das kann man so sagen. Ich bin total glücklich." Als Bestätigung ergriff die brünette Schönheit direkt die Hände ihres Liebsten und fügte an: "Meine Gefühle sind nach wie vor stark. Ich bereue nichts!"

Die beiden scheint es wirklich erwischt zu haben! Denn auf Nachfrage bestätigten die Lovebirds sogar freudestrahlend, bei dem "Ich liebe dich" aus dem Finale sei es nicht geblieben. Der Immobilienmakler könne seine Liebesgeständnisse an Kristina nicht mehr an einer Hand abzählen. Was haltet ihr vom Happy End der beiden? Stimm dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

MG RTL D Bachelor Daniel Völz in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D Daniel Völz und Kristina Yantsen bei "Der Bachelor"

