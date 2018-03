Das Finale von Der Bachelor ist vorbei – Daniel Völz hat seine letzte Rose an Kristina Yantsen vergeben! Er muss sich in der Finalfolge von Svenja von Wrese verabschieden – die bewahrt zwar Haltung, ist aber tief enttäuscht vom RTL-Junggesellen. Sie ist der Meinung: Der Immobilienmakler hat ihr etwas vorgespielt. In der Limousine auf dem Weg nach Hause tut sie ihre Meinung kund – und hält nicht hinterm Berg damit!

Schon auf dem Weg zum Auto wird klar: Zwischen diesen beiden sind die zärtlichen Gefühle auf einen Schlag verschwunden. Daniel will die Hand der schönen Blondine nehmen, aber die vermeidet den Körperkontakt penibel und mehrmals. Die Erklärung dafür liefert sie im Wagen: "Ob man sich wirklich verlieben kann oder ob da Gefühle da sind, das weiß man schon vorher. Ich könnte das nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das heute überlegt hat." Denn während und nach dem letzten Date mit Daniels Mama Rebecca versicherte der Junggeselle mehrfach, eine starke Bindung zu Svenja zu haben. Leider aber auch zu Kristina, der er schließlich sogar seine Liebe gestand. Svenja sieht es schlussendlich pragmatisch: "Ich muss mich jetzt auf mich konzentrieren, auf das, was ich habe, und nicht auf das, was weg ist."

Und Daniel? Der ist zwar bis über beide Ohren verliebt, leidet aber auch mit Svenja mit: "Die Situation kann man nicht schön reden oder wiedergutmachen. Es ist einfach mal Tatsache, dass ich ihr das Herz gebrochen habe." Was denkt ihr? Hat er das wirklich? Stimmt ab!

