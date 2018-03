Sie postet aus dem Krankenbett! Stefanie Giesinger (21) ist seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel im Jahr 2014 ein supergefragtes Model. Sie erobert die Laufstege der Welt und ist das Gesicht zahlreicher Kampagnen. Zuletzt war die Beauty auf der New Yorker Fashionweek unterwegs. Aktuell muss die Lauftstegschönheit allerdings eine Zwangspause einlegen. Die Freundin von YouTuber Marcus Butler (26) ist nämlich wieder mal im Krankenhaus.

Seit vielen Jahren leidet Steffi schon an sogenannten Wanderorganen. Dabei handelt es sich um eine Darmverschlingung, die die Gefäße abklemmt und die Nahrungsverwertung so erschwert. Immer wieder muss die 21-Jährige sich aufgrund dieser Anomalie in ärztliche Behandlung begeben. In ihrer Insta-Story teilte die Influencerin jetzt mit, dass sie wieder im Krankenhaus sei: "Ratet, wo ich bin. Der Krankenhausaufenthalt geht weiter. Ich habe morgen eine Operation wegen meiner Darmverschlingung."

Ob ihr Liebster Marcus in dieser schweren Zeit wohl an ihrer Seite ist? Schließlich zeigt die Story zwei Paar Füße auf dem Krankenbett. Steffi ist also auf jeden Fall nicht auf sich allein gestellt. Und auch auf ihre Follower scheint Verlass zu sein. Für deren Support bedankt sie sich nämlich ebenfalls.

Instagram/ Stefanie Giesinger Stefanie Giesinger, Model

Christopher Peterson/Splash News Stefanie Giesinger, Model

Kristy Sparow/Getty Images Stefanie Giesinger und Marcus Butler bei der Pariser Fashion Week im Oktober 2017

