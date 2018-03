Schon wird ihre Liebe auf die Probe gestellt! Am Mittwochabend war es endlich so weit: Beim großen Finale von Der Bachelor verschenkte Immobilienmakler Daniel Völz seine allerletzte Rose und damit auch sein Herz – und zwar an seine Auserwählte Kristina Yantsen. Am Morgen nach der heiß ersehnten Entscheidung müssen sich die frischgebackenen Turteltauben bereits beweisen – ob sie den großen RTL-Liebestest bestehen?

Bei Guten Morgen Deutschland geht es sofort ans Eingemachte: Rücken an Rücken sitzend muss das Rosenpaar Beziehungsfragen beantworten und damit zeigen, wie gut es sich wirklich kennt. Die erste Frage nach den gegenseitigen Geburtsdaten ist für die Brünette und ihren Beau schon mal nicht der Rede wert – beide Märzkinder kennen den Ehrentag ihres Partners. Auch die zweite Frage nach ihren Kosenamen meistern sie Bravour: Kristina schreibt "Schatz", während Daniel eindrucksvoll das russische Wort "lyubimaya" für "meine Liebste" auf den Zettel kritzelt. Kristina wurde in Russland geboren.

Einzig bei Frage drei scheiden sich die verknallten Geister: Die Tänzerin ist sich sicher, dass keiner der beiden eifersüchtig ist, während ihr Rosenkavalier die Sachlage offenbar nicht ganz so rosarot einschätzt. Mutig nennt er sich selbst und verspricht mit seiner Ehrlichkeit einen mindestens genauso vielversprechenden Start in sein neues Liebesglück.

Facebook / Der Bachelor Bachelor Daniel Völz und seine Auserwählte Kristina Yantsen

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kandidatin Kristina Yantsen

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

