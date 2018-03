Mädelstrip statt Pärchenurlaub! Seit Mittwochabend ist Daniel Völz (33) ganz offiziell vergeben – und zwar an seine Auserwählte Kristina Yantsen. Bis zum großen Bachelor-Finale mussten nach und nach 21 liebeshungrige Girls die Villa verlassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die verschmähten Rosenjägerinnen leer ausgingen: Diese fünf Bachelor-Kandidatinnen sind inzwischen echte BFFs – und hüpften nach ihrem Abenteuer in Florida gleich noch einmal zusammen in den Flieger!

Auf Instagram freut sich keine Geringere als Kavalierklatscherin Yeliz Koc über ihre neue, heiße Clique. "Urlaub", jubelt sie in der Bildunterschrift ihres sonnigen Schnappschusses, der sie mit Meike Emonts, Jessica Neufeld, Lina Kolodochka und Maxime Herbord in Ägypten zeigt. Die Hashtags "girls just wanna have fun", "Rosenschwestern" und "love my girls" lassen keinen Zweifel: Diesen Strandnixen könnte es trotz Liebespleite nicht besser gehen!

Vor allem Yeliz, Lina, Jessica und Maxime bewiesen schon vor Längerem, wie sehr sie die Kuppelshow zusammengeschweißt hat. Während die ersten beiden ihre Freundschaft mit schicken Partnershirts und Kosenamen feierten, ging die Zuneigung des zweiten Duos gleich unter die Haut: Lina und Maxime ließen sich Rosen-Tattoos stechen.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Bachelor-Finale

Anzeige

Instagram / linakk Ex-Bachelor-Kandidatinnen Yeliz und Lina

Anzeige

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Maxime Herbords Freundschafts-Tattoos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de